Димитров за карьеру лишь на двух турнирах чаще выходил в 1/4 финала, чем в Монте-Карло

18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло в пятый раз за карьеру. Чаще он доходил до этой стадии лишь на турнире в Брисбене (8) и в Стокгольме (7).

В третьем круге в Монте-Карло Димитров обыграл 32-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило со счётом 6:3, 3:6, 6:2. За выход в полуфинал Григор поспорит с Алексом де Минором, который на этой же стадии оказался сильнее россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:2).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:4.