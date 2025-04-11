«Моя зрелость изменилась». Музетти — о предстоящей встрече с Циципасом в Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей встрече с греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«У нас всегда были тяжёлые матчи. Даже если я проигрывал. Но надо сказать, что моя зрелость изменилась, и сегодняшний матч должен стать примером того, что я могу выигрывать такие поединки. Он хорошо двигается на этой поверхности и чувствует себя комфортно, однако при бэкхенде он испытывает больше трудностей. Надо быть твёрдым и придерживаться тактического плана до конца, особенно если он работает», — приводит слова Музетти Ubitennis.

Счёт личных встреч Музетти и Циципаса — 5-0 в пользу греческого спортсмена. Четыре из них Стефанос одержал на грунте.