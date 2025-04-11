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«Моя зрелость изменилась». Музетти — о предстоящей встрече с Циципасом в Монте-Карло

«Моя зрелость изменилась». Музетти — о предстоящей встрече с Циципасом в Монте-Карло
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей встрече с греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 16:30 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«У нас всегда были тяжёлые матчи. Даже если я проигрывал. Но надо сказать, что моя зрелость изменилась, и сегодняшний матч должен стать примером того, что я могу выигрывать такие поединки. Он хорошо двигается на этой поверхности и чувствует себя комфортно, однако при бэкхенде он испытывает больше трудностей. Надо быть твёрдым и придерживаться тактического плана до конца, особенно если он работает», — приводит слова Музетти Ubitennis.

Счёт личных встреч Музетти и Циципаса — 5-0 в пользу греческого спортсмена. Четыре из них Стефанос одержал на грунте.

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