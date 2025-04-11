«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится шестой игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/4 финала турнира.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1/4 финала. Расписание матчей на 11 апреля (время – мск):