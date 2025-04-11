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«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 11 апреля

«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится шестой игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/4 финала турнира.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1/4 финала. Расписание матчей на 11 апреля (время – мск):

  • 12:00 Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Алексей Попырин (Австралия);
  • 13:30 Артюр Фис (Франция) — Карлос Алькарас (Испания);
  • 15:00 Григор Димитров (Болгария) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 16:30 Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).
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