Даниил Медведев покинул турнир в Монте-Карло на роскошном спорткаре McLaren
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев уехал с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло на спорткаре McLaren. Видео, как Даниил загружает свои вещи в автомобиль, появилось в телеграм-канале «БОЛЬШЕ»!
Накануне Даниил Медведев со счётом 2:6, 2:6 проиграл 10-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексу де Минору в третьем круге турнира в Монте-Карло. Встреча продлилась 1 час 13 минут. В её рамках россиянин три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету австралийца три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
По итогам соревнований в Монте-Карло россиянин гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга.
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 17:25 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
10
Алекс де Минор
А. де Минор
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