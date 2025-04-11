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Победа Рыбакиной над Лизаразо принесла Казахстану выход в финал Кубка Билли Джин Кинг

Победа Рыбакиной над Лизаразо принесла Казахстану выход в финал Кубка Билли Джин Кинг
Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над колумбийкой Юлианой Лизаразо в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг — 2025. 10-я ракетка мира оказалась сильнее со счётом 6:1, 6:2.

Победа Рыбакиной стала второй на счету Казахстана в предварительном раунде и гарантировала выход сборной в финальную часть соревнований. Ранее свой матч выиграла 23-я ракетка мира Юлия Путинцева. Со счётом 6:0, 6:1 она переиграла Валентину Медиорреал Ариас.

Казахстан в третий раз в истории вышел в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится в сентябре 2025 года в китайском городе Шэньчжэнь.

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