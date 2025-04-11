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Хольгер Руне выразил недовольство большим количеством выходных между матчами на турнирах

Хольгер Руне выразил недовольство большим количеством выходных между матчами на турнирах
Хольгер Руне
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Датский теннисист 12-я ракетка мира Хольгер Руне в негативном ключе высказался о продолжительности некоторых соревнований в туре. Он отметил, что турниры, в которых проходят трёхсетовые матчи, не нужно растягивать больше чем на неделю из-за выходных.

«Я думаю, что это намного лучше для игроков, веселее для фанатов и гораздо интереснее в плане интенсивности. Большинство игроков сейчас физически сильны. Мы можем справиться с отсутствием выходного дня, когда играем трёхсетовый матч в четвертьфинале, полуфинале в пятницу, субботу и воскресенье. Это хорошо», — сказал Руне в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

В контексте этих слов Руне вспомнил «Мастерс» в Риме в 2023 году, который длился больше недели.

«Я играл с Новаком [Джоковичем] довольно рано утром, а затем у меня было два выходных дня после этого. А потом я сыграл в полуфинале, после которого был ещё один выходной. И это много, понимаешь? Думаю, что подобное уместно в турнирах «Большого шлема», потому имеется необходимость, но не вижу смысла в турнирах, где есть игры по три сета», — добавил он.

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