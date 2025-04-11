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Джессика Пегула: большинству игроков не нравятся двухнедельные турниры. Они длинные

Джессика Пегула: большинству игроков не нравятся двухнедельные турниры. Они длинные
Джессика Пегула
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о расписании турниров WTA. Американке не нравятся соревнования, которые длятся две недели.

«Мне не нравятся двухнедельные турниры, они такие длинные. Имею в виду турниры «Большого шлема». А потом вдруг такое ощущение: «Вау, теперь у нас есть все эти турниры «Большого шлема» в течение года». Это может быть очень утомительным для психики. Похоже на день сурка, который снова и снова повторяется.

Судя по тому, что я узнала от игроков, большинству не нравятся эти двухнедельные соревнования. Особенно если ты раньше времени проигрываешь и застреваешь — это самое страшное. Конечно, если ты побеждаешь, тебя это не так сильно волнует. Но бывает, что ты вылетаешь в первую неделю, а потом оказываешься в Европе на 10 дней и думаешь: «Что же мне делать эти 10 дней? Я же не могу вернуться домой». Это сильно беспокоит. У тебя стресс, ты платишь за тренеров и тех, кто в твоей команде», — сказала Пегула в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

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