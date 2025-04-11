Чжэн Циньвэнь раскрыла, как относится к турнирам, которые длятся две недели

Китайская теннисистка восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь выразила удовлетворение расписанием турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка отметила положительный эффект от пауз между матчами.

«Мне больше нравятся двухнедельные соревнования. Потому что после каждого матча у тебя есть перерыв», — сказала Циньвэнь в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

В негативном ключе относительно длительных пауз между играми и продолжительностью соревнований высказались датчанин Хольгер Руне и американская теннисистка Джессика Пегула. Третья ракетка мира заявила, что многие игроки поддерживают её точку зрения.