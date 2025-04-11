Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне 31 год, и мне нравится, что есть выходные дни». Коллинз — о расписании матчей в туре

«Мне 31 год, и мне нравится, что есть выходные дни». Коллинз — о расписании матчей в туре
Даниэль Коллинз
Аудио-версия:
Комментарии

22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз поддержала наличие выходных дней между матчами на турнире.

«Думаю, когда вы достигаете определённого возраста, вы думаете: «Как хорошо, что у меня есть выходной между этими матчами».

Вероятно, люди старше 30 лет считают, что это [выходной] просто замечательно. А молодые, возможно, хотят сыграть как можно больше матчей. Знаете, мне 31 год и мне нравится, что на этих турнирах есть свободные дни между матчами. Но думаю, что турниры, которые длятся неделю, тоже имеют свою особенность. Ты можешь провести больше матчей подряд и набраться сил. Но делать это каждую неделю, безусловно, тяжело и физически, и психологически», — сказала Коллинз в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

В негативном ключе относительно длительных пауз между играми и продолжительностью соревнований высказались датчанин Хольгер Руне и американки Даниэль Коллинз с Джессикой Пегулой. Пегула заявила, что многие игроки поддерживают её точку зрения.

Материалы по теме
Джессика Пегула: большинству игроков не нравятся двухнедельные турниры. Они длинные
Хольгер Руне выразил недовольство большим количеством выходных между матчами на турнирах
Чжэн Циньвэнь раскрыла, как относится к турнирам, которые длятся две недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android