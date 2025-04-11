«Мне 31 год, и мне нравится, что есть выходные дни». Коллинз — о расписании матчей в туре

22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз поддержала наличие выходных дней между матчами на турнире.

«Думаю, когда вы достигаете определённого возраста, вы думаете: «Как хорошо, что у меня есть выходной между этими матчами».

Вероятно, люди старше 30 лет считают, что это [выходной] просто замечательно. А молодые, возможно, хотят сыграть как можно больше матчей. Знаете, мне 31 год и мне нравится, что на этих турнирах есть свободные дни между матчами. Но думаю, что турниры, которые длятся неделю, тоже имеют свою особенность. Ты можешь провести больше матчей подряд и набраться сил. Но делать это каждую неделю, безусловно, тяжело и физически, и психологически», — сказала Коллинз в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

В негативном ключе относительно длительных пауз между играми и продолжительностью соревнований высказались датчанин Хольгер Руне и американки Даниэль Коллинз с Джессикой Пегулой. Пегула заявила, что многие игроки поддерживают её точку зрения.