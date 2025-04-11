Алькарас: готовился всего неделю-полторы к турниру в Монте-Карло

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о том, как долго он готовился к «Мастерсу» в Монте-Карло и как ощущает себя после выхода в четвертьфинал турнира.

«Отлично себя чувствую. Первый раз в карьере готовился всего неделю-полторы к этому турниру. Сейчас я в процессе улучшения своей игры на глине. В первом круге было немного сложно, но потом постепенно становится всё лучше и лучше, это такой процесс. В целом, когда доходишь до четвертьфинала, всё становится лучше, я и сам чувствую себя намного лучше. Думаю, многое здесь зависит от времени, которое проводишь на корте», — сказал теннисист в интервью Tennis Channel.

Напомним, в матче третьего круга Алькарас был сильнее 84-й ракетки мира немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:1. В матче 1/4 финала испанец встретится с 12-й ракеткой мира французом Артюром Фисом.