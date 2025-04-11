«Это не бейсбол!» Шелтон — Вавассори после парного матча в Монте-Карло

Американский теннисист Бен Шелтон принимает участие в парном турнире «Мастерса» в Монте-Карло вместе с индийским теннисистом Роханом Бопанной. В матче второго круга они одержали победу над итальянским дуэтом Симоне Болелли и Андреа Вавассори — 2:6, 7:6, 1:0 (10:7). Во время матча Вавассори неоднократно жаловался на удары по корпусу со стороны Шелтона. При рукопожатии итальянец не упустил возможности указать ему на это.

«Это парный разряд тенниса, а не бейсбол!» — ответил ему Шелтон, стоя возле судейской вышки и продемонстрировав синяки на своём теле.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Стоит отметить, что Вавассори снялся с турнира в Барселоне, который должен был пройти на следующей неделе, из-за травмы ребер, которую он получил во время одного из матчей в Монте-Карло.

Напомним, что Шелтон уступил в первом круге турнира одиночного разряда «Мастерса» в Монте-Карло испанцу Алехандро Давидовичу-Фокина (7:6, 2:6, 1:6).