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Алехандро Давидович-Фокина стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Алехандро Давидович-Фокина стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло
Алехандро Давидович-Фокина
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Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина обыграл австралийского игрока 27-го номера мирового рейтинга Александра Попырина в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт — 6:3, 6:2 в пользу испанца.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алексей Попырин
27
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Давидович-Фокина реализовал три брейк-пойнта из девяти, выполнил один эйс и не допустил ни одной ошибки. Попырин совершил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов.

Алехандро Давидович-Фокина стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло. В следующем раунде соревнований на грунте он сразится с сильнейшим в противостоянии соотечественника Карлоса Алькараса и француза Артюра Фиса.

Календарь «Мастерса» в Монте-Карло
Сетка «Мастерса» в Монте-Карло
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