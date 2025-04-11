Алехандро Давидович-Фокина стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло
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Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина обыграл австралийского игрока 27-го номера мирового рейтинга Александра Попырина в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт — 6:3, 6:2 в пользу испанца.
Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
42
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
27
Алексей Попырин
А. Попырин
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Давидович-Фокина реализовал три брейк-пойнта из девяти, выполнил один эйс и не допустил ни одной ошибки. Попырин совершил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов.
Алехандро Давидович-Фокина стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло. В следующем раунде соревнований на грунте он сразится с сильнейшим в противостоянии соотечественника Карлоса Алькараса и француза Артюра Фиса.
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