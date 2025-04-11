Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина обыграл австралийского игрока 27-го номера мирового рейтинга Александра Попырина в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт — 6:3, 6:2 в пользу испанца.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Давидович-Фокина реализовал три брейк-пойнта из девяти, выполнил один эйс и не допустил ни одной ошибки. Попырин совершил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов.

Алехандро Давидович-Фокина стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло. В следующем раунде соревнований на грунте он сразится с сильнейшим в противостоянии соотечественника Карлоса Алькараса и француза Артюра Фиса.