Давидович-Фокина вышел в 3-й полуфинал турниров АТР в 2025 году. Больше — у Оже-Альяссима

Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина вышел в третий полуфинал турниров серии АТР в 2025 году. Больше в этом сезоне удалось только канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — четыре раза. Испанец также показал лучший результат в карьере по выходам в полуфинал за один календарный год.

Сегодня, 11 апреля, испанец в двух сетах обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина.

Встреча Попырина и Давидович-Фокины продолжалась 1 час 9 минут. За это время испанец реализовал три брейк-пойнта из девяти, выполнил один эйс и не допустил ни одной ошибки. Австралиец совершил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов.