Алехандро Давидович-Фокина вернётся в топ-30 рейтинга АТР после «Мастерса» в Монте-Карло

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вернулся в топ-30 мирового рейтинга АТР после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. До этого турнира он занимал 42-е место.

Сегодня, 11 апреля, испанец в двух сетах обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина со счётом 6:3, 6:2. В втором круге он переиграл американского спортсмена Бена Шелтона со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1, а в третьем круге одолел британца Джека Дрейпера со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Встреча Попырина и Давидович-Фокины продолжалась 1 час 9 минут. За это время испанец реализовал три брейк-пойнта из девяти, выполнил один эйс и не допустил ни одной ошибки. Австралиец совершил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов.