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Умбер — об электронном судействе: это несправедливо, и с этим ничего нельзя сделать

Умбер — об электронном судействе: это несправедливо, и с этим ничего нельзя сделать
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Французский теннисист 13-я ракетка мира Уго Умбер рассказал о своём отношении к применению электронного судейства на грунтовых турнирах.

«Я не уверен, что электронное судейство хорошо работает на грунте. Как правило, я за, потому что нет неясности — решение принимает машина, но на грунте это особенный случай. В начале второго сета мой соперник подаёт первую подачу и она засчитывается машиной. Я подхожу к отметке, а она на 20 см в стороне от линии! И с этим ничего нельзя сделать. Это несправедливо. Думаю, здесь нужна постоянная калибровка машин, ведь камеры прикреплены к трибунам. Люди на них аплодируют, топают, и в итоге всё может зависеть от миллиметра. Я не уверен, что это может нормально работать на грунте», — приводит слова французского теннисиста Уго Умбера издание Ouest France.

Напомним, Умбер потерпел поражение в первом круге проходящего в эти дни «Мастерса» в Монте-Карло, уступив австралийцу Алексею Попырину — 6:3, 6:7, 4:6.

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