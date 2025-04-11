Француженка Клара Бюрель получила травму во время матча на Кубке Билли Джин Кинг — 2025

Французская теннисистка 141-я ракетка мира Клара Бюрель получила травму ноги во время матча с турчанкой Айлой Аксу на Кубке Билли Джин Кинг — 2025. Она вела в первом сете первого матча сборных Франции и Турции со счётом 4:1, но отказалась продолжать игру. С корта её унесли на руках.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Таким образом, сборная Турции повела в матче с Францией в предварительном раунде Кубка Билли Джин Кинг — 2025. В следующей игре французскую команду будет представлять Варвара Грачёва.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над колумбийкой Юлианой Лизаразо в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг — 2025. 10-я ракетка мира выиграла со счётом 6:1, 6:2.