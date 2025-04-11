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Стал известен характер тяжёлой травмы французской теннисистки Бюрель

Стал известен характер тяжёлой травмы французской теннисистки Бюрель
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Французская теннисистка 141-я ракетка мира Кларк Бюрель получила тяжёлую травму колена — разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает L'Équipe.

Теннисистка неудачно сыграла в одном из эпизодов матча между сборной Франции и Турции, который проходил вчера в рамках розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг — 2025. К моменту получения травмы Бюрель вела в матче против Айлы Аксу со счётом 4:1, но из-за повреждения француженки игру пришлось закончить. Сборная Франции, позже, выиграла парный поединок, но уступила в матче 1:2.

Отметим, что разрыв крестообразной связки колена считается одной из самых распространённых видов повреждения в игровых видах спорта, а лечение подобного типа травм занимает несколько месяцев.

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