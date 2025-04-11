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Карлос Алькарас переиграл Артюра Фиса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Карлос Алькарас переиграл Артюра Фиса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Карлос Алькарас
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Третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас одолел французского теннисиста 15-ю ракетку мира Артюра Фиса в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3 в пользу испанца.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. За это время Алькарасу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14, он выполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок. Фис сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11, при этом допустив пять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Карлос Алькарас сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который ранее одолел австралийского теннисиста Алексея Попырина.

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