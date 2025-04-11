Карлос Алькарас переиграл Артюра Фиса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас одолел французского теннисиста 15-ю ракетку мира Артюра Фиса в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3 в пользу испанца.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. За это время Алькарасу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14, он выполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок. Фис сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11, при этом допустив пять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Карлос Алькарас сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который ранее одолел австралийского теннисиста Алексея Попырина.