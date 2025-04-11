Пловчиха Пеллегрини — о бане Синнера: к нему отнеслись как к исключительному спортсмену

Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по плаванию итальянка Федерика Пеллегрини удивилась тому, что теннисиста Янника Синнера не отстранили сразу после обнаружения в его организме запрещённого вещества.

«Янника очень любят, и поэтому его защищают во всех смыслах. Но независимо от этого я думаю, что это правильно. Однако его история была воспринята иначе, нежели в 99% случаев. Не все знают, как это работает для спортсмена, который подвергается внезапным проверкам на допинг и соревнуется круглый год. Это необходимо объяснить, чтобы понять дело Синнера.

Что же касается ответственности перед командой. Если мой физиотерапевт выпьет пива и кого-то собьёт, то это совсем не указывает на мою вину. Однако если он нанесёт мне крем, а затем мой тест окажется положительным, это станет моей ответственностью. Это касается всех.

Другое дело, когда решение приняли только после апелляций ВАДА. Не было немедленного отстранения. Я не говорю, что так должно было быть, но на самом деле к нему отнеслись как к исключительному, отличному от 99% других спортсменов, которые столкнулись с халатностью в отношении допинга и поплатились за неё», — приводит слова Пеллегрини Corriere Della Sera со ссылкой на La Repubblica.