Рыбакина поделилась секретом успеха сборной Казахстана

Казахстанская теннисистка 10-я ракетка мира Елена Рыбакина поделилась секретом успеха национальной команды Казахстана в матчах Кубка Билли Джин Кинг — 2025.

«У нас очень хорошая команда. Я очень счастлива, что мы выиграли. Юля (Путинцева. — Прим. «Чемпионата») отлично сыграла свой поединок до меня, поэтому мы очень рады. С нетерпением ждём финалов.

Мне было немного сложно подавать. Я старалась найти свой ритм. К сожалению, сегодня он был не очень хорошим. Мы просто стараемся найти те вещи, которые сработают. Юрий (Щукин. — Прим. «Чемпионата») дал мне несколько советов. Я считаю, в целом это был неплохой матч», — приводит слова Рыбакиной Sport.kz.

Сборная Казахстана вышла в финальную часть соревнований, обыграв в своей квалификационной группе команды Австралии (2:1) и Колумбии (3:0). Казахстанская сборная выходит в финальную стадию турнира в третий раз за четыре года.