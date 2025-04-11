Артюр Фис сломал ракетку в конце матча с Алькарасом на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Французский теннисист 15-я ракетка мира Артюр Фис в гневе сломал свою ракетку в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло с третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.
Фото: скриншот трансляции
Фото: скриншот трансляции
У Фиса несколько раз была возможность закончить поединок своей победой, но он отдавал решающие очки сопернику. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Алькараса.
Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
15
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. За это время Карлосу Алькарасу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14, он выполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок. Артюр Фис сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11, при этом допустив пять двойных ошибок.
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