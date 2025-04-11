Артюр Фис сломал ракетку в конце матча с Алькарасом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Французский теннисист 15-я ракетка мира Артюр Фис в гневе сломал свою ракетку в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло с третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

У Фиса несколько раз была возможность закончить поединок своей победой, но он отдавал решающие очки сопернику. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Алькараса.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. За это время Карлосу Алькарасу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14, он выполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок. Артюр Фис сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11, при этом допустив пять двойных ошибок.