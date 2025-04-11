Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Артюра Фиса в Монте-Карло

Карлос Алькарас рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Артюра Фиса в Монте-Карло
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о трёхсетовом матче в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло с французом Артюром Фисом. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3 в пользу испанца.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я просто хотел оставаться сильным, ждал своих шансов. Чувствовал, что в первом сете он хорошо играл. Возможно, было несколько ошибок с моей стороны. Его уровень сейчас достаточно высок, он оказывает большое давление на соперников. Я чувствовал это. Думаю, что в определённые моменты он допустил несколько ошибок. Постарался извлечь из этого максимум пользы. Просто старался ждать своих шансов, а потом воспользоваться ими.

Во втором сете я сохранил брейк-пойнты при счёте 5:5. В третьем сете пытался играть в хороший теннис. Старался играть агрессивно, быть сильным в моральном и физическом плане», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Материалы по теме
Фото
Артюр Фис сломал ракетку в конце матча с Алькарасом на «Мастерсе» в Монте-Карло
Карлос Алькарас переиграл Артюра Фиса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android