Карлос Алькарас рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Артюра Фиса в Монте-Карло

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о трёхсетовом матче в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло с французом Артюром Фисом. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3 в пользу испанца.

«Я просто хотел оставаться сильным, ждал своих шансов. Чувствовал, что в первом сете он хорошо играл. Возможно, было несколько ошибок с моей стороны. Его уровень сейчас достаточно высок, он оказывает большое давление на соперников. Я чувствовал это. Думаю, что в определённые моменты он допустил несколько ошибок. Постарался извлечь из этого максимум пользы. Просто старался ждать своих шансов, а потом воспользоваться ими.

Во втором сете я сохранил брейк-пойнты при счёте 5:5. В третьем сете пытался играть в хороший теннис. Старался играть агрессивно, быть сильным в моральном и физическом плане», — сказал Алькарас в интервью на корте.