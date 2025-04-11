Давидович-Фокина: нужно перестать жаловаться и вести себя профессионально

Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина поделился мнением насчёт своего состояния после победы в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло над австралийцем Алексеем Попыриным (6:3, 6:2).

«Мне нужно перестать жаловаться и вести себя более профессионально, чтобы не так явно выражать эмоции. Сегодня я смог сохранять концентрацию, спокойствие и позитивный настрой на корте. Победы дают уверенность, необходимую для таких поединков. Прошлый год был для меня тяжёлым, но он сделал меня более зрелым и помог стать лучше как человеку. Когда ты чувствуешь это вне корта, становится гораздо легче добиваться хороших результатов на нём», — приводит слова Давидович-Фокины Punto de Break.

В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Давидович-Фокина сыграет против соотечественника третьей ракетки мира Карлоса Алькараса.