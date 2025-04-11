Де Минор с двумя «баранками» разгромил Димитрова в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор уверенно вышел в полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В матче 1/4 финала он разгромил представителя Болгарии Григора Димитрова. Поединок завершился со счётом 6:0, 6:0.

Встреча теннисистов продлилась всего 44 минуты. В её рамках де Минора ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Димитрова ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).