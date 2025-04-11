Алекс де Минор оценил разгромную победу над Димитровым на «Мастерсе» в Монте-Карло

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над 18-м номером мирового рейтинга представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Поединок завершился со счётом 6:0, 6:0.

«Я знал, что до этого ни разу не выигрывал с таким счётом. Был единственный раз, когда я уступил 0:6, 0:6. Это был матч с Томми Полом в полуфинале юниорского US Open. Просто сумасшествие (смеётся)», — сказал де Минор после встречи.

За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).