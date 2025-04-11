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Алекс де Минор оценил разгромную победу над Димитровым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Алекс де Минор оценил разгромную победу над Димитровым на «Мастерсе» в Монте-Карло
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над 18-м номером мирового рейтинга представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Поединок завершился со счётом 6:0, 6:0.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 16:25 МСК
Григор Димитров
18
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я знал, что до этого ни разу не выигрывал с таким счётом. Был единственный раз, когда я уступил 0:6, 0:6. Это был матч с Томми Полом в полуфинале юниорского US Open. Просто сумасшествие (смеётся)», — сказал де Минор после встречи.

За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).

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