Алекс де Минор установил уникальное достижение на турнирах категории «Мастерс»

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал первым игроком, который выиграл матч турнира категории «Мастерс», начиная с четвертьфинала и далее, со счётом 6:0, 6:0.

Сегодня, 11 апреля, он одержал разгромную победу над 18-м номером мирового рейтинга представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.