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Алекс де Минор установил уникальное достижение на турнирах категории «Мастерс»

Алекс де Минор установил уникальное достижение на турнирах категории «Мастерс»
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал первым игроком, который выиграл матч турнира категории «Мастерс», начиная с четвертьфинала и далее, со счётом 6:0, 6:0.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 16:25 МСК
Григор Димитров
18
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Сегодня, 11 апреля, он одержал разгромную победу над 18-м номером мирового рейтинга представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

За выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

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