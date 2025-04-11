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Карлос Алькарас и Пауло Дибала встретились в Монте-Карло

Карлос Алькарас и Пауло Дибала встретились в Монте-Карло
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас встретился с аргентинским футболистом Пауло Дибалой в Монте-Карло. Спортсмены обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга.

Алькарас в данный момент принимает участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Сегодня, 11 апреля, он в трёх сетах обыграл 15-ю ракетку мира француза Артюра Фиса (4:6, 7:5, 6:3) и вышел в полуфинал соревнований в Монако, в котором сыграет с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной.

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала травмировал ногу в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:0) и может пропустить остаток сезона-2024/2025, в котором он провёл 36 встреч за свой клуб во всех турнирах, отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

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