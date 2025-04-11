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«Испытываю разочарование». Артюр Фис — о поражении в матче с Алькарасом

«Испытываю разочарование». Артюр Фис — о поражении в матче с Алькарасом
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Французский теннисист 15-я ракетка мира Артюр Фис прокомментировал поражение в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Он проиграл третьему номеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу. Поединок завершился со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Даже не знаю, что сказать… это поражение причиняет боль… он хорошо справился с ситуацией, как и подобает великому чемпиону. Конечно, я испытываю разочарование после встречи. У меня были возможности, но я их не реализовал. В конце второй партии всё изменилось очень быстро. Мне нужно поговорить со своей командой и понять, что нужно улучшить», — сказал Фис на пресс-конференции.

У Артюра несколько раз была возможность закончить поединок своей победой, однако он отдавал решающие очки сопернику. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Алькараса.

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