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«Хаос, конечно...» Медведев, Хачанов и Рублёв нарисовали самих себя

Пресс-служба ATP обратилась к российским теннисистам Андрею Рублёву, Карену Хачанову и Даниилу Медведеву с просьбой изобразить самих себя на бумаге.

«Что произойдёт, если мы дадим Рублёву, Карену Хачанову и Даниилу Медведеву холст, мольберт и несколько ручек? Хаос, конечно...» — написано на официальной странице ATP в социальной сети.

Фото: Скриншот

Напомним, все три российских теннисиста уже завершили выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Результаты россиян на «Мастерсе» в Монте-Карло:

Даниил Медведев (Россия, 9) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — третий круг — 2:6, 2:6;

Андрей Рублёв (Россия, 7) — Артюр Фис (Франция, 12) — третий круг — 2:6, 3:6;

Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 9) — первый круг — 5:7, 6:4, 4:6.