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Алькарас — о победе над Фисом: настоящие чемпионы находят свою игру в трудные моменты

Алькарас — о победе над Фисом: настоящие чемпионы находят свою игру в трудные моменты
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о непростой победе в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Он одолел француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Думаю, для меня и моей команды было бы полезно и важно показывать свой лучший теннис не только в критические моменты. Несколько раз команда и отец сказали мне, что у них мог случиться сердечный приступ. Очевидно, я бы хотел играть на высоком уровне от начала встречи и до конца.

Матч может длиться два с половиной часа. Поэтому самое трудное в теннисе — поддерживать свой лучший уровень на протяжении всего поединка. Здорово найти свою игру, когда это необходимо. Иногда я встречаюсь с соперником, который играет лучше… Приходится принять это и бороться. Я хорошо сыграл второй сет. Мы показали отличный теннис, но настоящие чемпионы находят свою игру в трудные моменты», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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