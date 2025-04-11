Алькарас — о победе над Фисом: настоящие чемпионы находят свою игру в трудные моменты

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о непростой победе в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Он одолел француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

«Думаю, для меня и моей команды было бы полезно и важно показывать свой лучший теннис не только в критические моменты. Несколько раз команда и отец сказали мне, что у них мог случиться сердечный приступ. Очевидно, я бы хотел играть на высоком уровне от начала встречи и до конца.

Матч может длиться два с половиной часа. Поэтому самое трудное в теннисе — поддерживать свой лучший уровень на протяжении всего поединка. Здорово найти свою игру, когда это необходимо. Иногда я встречаюсь с соперником, который играет лучше… Приходится принять это и бороться. Я хорошо сыграл второй сет. Мы показали отличный теннис, но настоящие чемпионы находят свою игру в трудные моменты», — сказал Алькарас на пресс-конференции.