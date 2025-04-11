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Борис Беккер отреагировал на начало сотрудничества Циципаса с Иванишевичем

Победитель шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер оценил новость о сотрудничестве двукратного финалиста турниров «Большого шлема», восьмой ракетки мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001, хорватом Гораном Иванишевичем.

«Хорошие новости», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

По информации издания, Циципас начнёт тренироваться под руководством Иванишевича после завершения грунтового сезона, сразу после окончания «Ролан Гаррос» — 2025.

Напомним, Иванишевич сделал выдающуюся тренерскую карьеру благодаря плодотворной работе с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной, однако сотрудничество не получилось долгим.