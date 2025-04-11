«Грунтовый GOAT». Моргаду — о яркой победе де Минора над Димитровым в Монте-Карло

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу 10-й ракетки мира австралийского теннисиста Алекса де Минора над представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Поединок завершился со счётом 6:0, 6:0.

«Де Минор — грунтовый GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата») на этой неделе?» — отреагировал Моргаду на яркую победу австралийца на своей странице в социальных сетях.

Алекс де Минор стал первым игроком, который победил в матче турнира категории «Мастерс», начиная с четвертьфинала и далее, со счётом 6:0, 6:0.