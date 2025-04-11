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«Грунтовый GOAT». Моргаду — о яркой победе де Минора над Димитровым в Монте-Карло

«Грунтовый GOAT». Моргаду — о яркой победе де Минора над Димитровым в Монте-Карло
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу 10-й ракетки мира австралийского теннисиста Алекса де Минора над представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Поединок завершился со счётом 6:0, 6:0.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 16:25 МСК
Григор Димитров
18
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Де Минор — грунтовый GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата») на этой неделе?» — отреагировал Моргаду на яркую победу австралийца на своей странице в социальных сетях.

Алекс де Минор стал первым игроком, который победил в матче турнира категории «Мастерс», начиная с четвертьфинала и далее, со счётом 6:0, 6:0.

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