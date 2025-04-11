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Определились все полуфиналисты «Мастерса» в Монте-Карло

Определились все полуфиналисты «Мастерса» в Монте-Карло
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11 апреля завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. «Мастерс», Монте-Карло. Полуфиналы:

Карлос Алькарас (Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

Отметим, российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев завершили своё выступление на турнире, не дойдя до стадии четвертьфиналов.

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