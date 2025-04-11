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Борис Собкин высказался о потенциальных изменениях в команде Даниила Медведева

Борис Собкин высказался о потенциальных изменениях в команде Даниила Медведева
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, высказался о том, необходимы ли Даниилу Медведеву изменения в его команде.

«Хочу процитировать Шоту Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Не надо путать, где лошадь, а где телега. Очень плохо, когда телега едет впереди лошади. Прежде чем решать вопрос о том, добавлять ли кого-то, исключать, менять что-то, надо понять причины, что происходит. И уже дальше, исходя из понимания причин, решать следующие вопросы – что делать. Сначала нужно понять, что происходит, а уже потом принимать какие-то решения и действовать. Если причины того требуют, может быть, надо кого-то пригласить. Если они могут справиться своими силами по тем причинам, которые они выделят, то это другая история. Поэтому очень важно, как они видят причины происходящего, с чем связывают и так далее. И тут очень значим ещё один важный момент: часто в жизни путаются причины и следствия. Если заниматься решением вопроса, опираясь на следствие, то результатов не будет», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артему Тайманову.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет в субботу, 12 апреля, в 10:00.

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