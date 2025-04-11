Борис Собкин оценил выступления Мирры Андреевой в текущем сезоне

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин оценил выступления 17-летней Мирры Андреевой в нынешнем сезоне.

«Дубай и Индиан-Уэллс она играла здорово. Была в очень хорошей форме. Неслучайно она взяла эти два «тысячника», и всем было заметно, что уровень игры у неё, конечно, поднялся очень быстро. Сейчас очень важно, что будет дальше в плане колебаний. Дело в том, что у всех игроков, если можно так сказать, процесс выступлений, результаты – так или иначе это синусоида. Понятно, что это не классическая синусоида, но всё же какие-то колебания вокруг некоего среднего уровня. Очень бы хотелось, чтобы, как у всех классных игроков, эти колебания были, но амплитуда колебаний была не очень высокая. Вот хотелось бы, чтобы у неё была высокая постоянная составляющая и при этом низкая амплитуда колебаний. Вот очень хотелось бы, чтобы эта полоса не получилась разовой акцией, а была лишь этапом, частью серьёзных результатов. Я говорю по тому, как она играет. Для меня главное, на самом деле — не рейтинги и даже не выигранные турниры. Для меня важно, как человек играет, потому что результаты – это следствие игры. Другого варианта нет», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет в субботу, 12 апреля, в 10:00.