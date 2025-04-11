«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоялся шестой игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала турнира.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1/4 финала. Расписание матчей на 11 апреля:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2;

Артюр Фис (Франция) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 5:7, 3:6;

Григор Димитров (Болгария) — Алекс де Минор (Австралия) — 0:6, 0:6;

Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) — 1:6, 6:3, 6:4.

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.