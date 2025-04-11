«Андрей наконец-то понял, что надо что-то делать». Собкин — о тандеме Рублёва с Сафиным

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин поделился мнением о недавно начавшемся сотрудничестве Андрея Рублёва с Маратом Сафиным.

«Первое, что мне нравится – Андрей наконец-то понял, что надо что-то делать. Не просто плыть по течению, а что-то делать. Ну понял он это давно, но сейчас и какие-то действия предпринимает. Приглашение Марата – серьёзный шаг, и сам факт того, что он ищет пути решения, я расцениваю очень позитивно. Второе – они выросли на одних и тех же кортах. Андрей знает Марата с юных лет. Для Андрея Марат – большой авторитет. Поэтому единственное, чего бы мне хотелось, как и всем, кто доброжелательно относится к Андрею – чтобы это дало результат. Прогнозировать, что из этого получится, мне очень сложно. Многие рассуждают о том, что у Марата нет тренерского опыта, но его роль, на мой взгляд, в другом: помочь советами из собственной практики, просто из своей жизни. Это может сработать. Он доверяет Марату, у них хорошие отношения», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет в субботу, 12 апреля, в 10:00.