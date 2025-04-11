Лоренцо Музетти высказался о волевой победе над Циципасом на «Мастерсе» в Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В матче 1/4 финала он одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом из Греции (восьмой в рейтинге ATP) — 1:6, 6:3, 6:4.

«Сегодня был действительно тяжёлый матч. Ранее я ни разу не обыгрывал его. Мы играли пять раз. Он трёхкратный чемпион Монте-Карло… определённо, сегодня было нелегко. Но я нашёл выход. Уровень моей игры рос на протяжении всего поединка. Очень рад, горжусь этой победой», — сказал Музетти после встречи.

В матче за выход в финал турнира в Монте-Карло Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Отметим, что Стефанос Циципас — действующий чемпион соревнований.