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Лоренцо Музетти высказался о волевой победе над Циципасом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Лоренцо Музетти высказался о волевой победе над Циципасом на «Мастерсе» в Монте-Карло
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В матче 1/4 финала он одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом из Греции (восьмой в рейтинге ATP) — 1:6, 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 17:35 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Сегодня был действительно тяжёлый матч. Ранее я ни разу не обыгрывал его. Мы играли пять раз. Он трёхкратный чемпион Монте-Карло… определённо, сегодня было нелегко. Но я нашёл выход. Уровень моей игры рос на протяжении всего поединка. Очень рад, горжусь этой победой», — сказал Музетти после встречи.

В матче за выход в финал турнира в Монте-Карло Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Отметим, что Стефанос Циципас — действующий чемпион соревнований.

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