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«Дело в психологии». Давидович-Фокина — об успешном выступлении в Монте-Карло

«Дело в психологии». Давидович-Фокина — об успешном выступлении в Монте-Карло
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Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло над австралийцем Алексеем Попыриным (6:3, 6:2).

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Последние два года я, честно говоря, играл тут не очень – уступал в первом круге. Не знаю, в чём секрет. Думаю, дело в психологии и в том, как ты входишь в грунтовый сезон. Это первый турнир на грунте, и я не выступал на этом покрытии со времен «Ролан Гаррос». Но в этом году я решил не зацикливаться на этом, а просто играть и наслаждаться каждым моментом. Кажется, у меня это получилось», – сказал Давидович-Фокина в интервью BB Tennis.

В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Давидович-Фокина сразится с соотечественником третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

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