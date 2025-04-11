«Дело в психологии». Давидович-Фокина — об успешном выступлении в Монте-Карло

Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло над австралийцем Алексеем Попыриным (6:3, 6:2).

«Последние два года я, честно говоря, играл тут не очень – уступал в первом круге. Не знаю, в чём секрет. Думаю, дело в психологии и в том, как ты входишь в грунтовый сезон. Это первый турнир на грунте, и я не выступал на этом покрытии со времен «Ролан Гаррос». Но в этом году я решил не зацикливаться на этом, а просто играть и наслаждаться каждым моментом. Кажется, у меня это получилось», – сказал Давидович-Фокина в интервью BB Tennis.

В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Давидович-Фокина сразится с соотечественником третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом.