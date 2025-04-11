Стефанос Циципас высказался о поражении в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

«Да… это трудно принять. Чувствовать себя настолько уверенно, играя на этом корте, и не победить в матче, в котором у меня были все основания принять попытки и выиграть. Очевидно, это печально», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В поединке за выход в финал турнира в Монте-Карло Лоренцо Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.