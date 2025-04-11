Стефанос Циципас высказался о поражении в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
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Восьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 4:6.
Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 17:35 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
8
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Да… это трудно принять. Чувствовать себя настолько уверенно, играя на этом корте, и не победить в матче, в котором у меня были все основания принять попытки и выиграть. Очевидно, это печально», — сказал Циципас на пресс-конференции.
В поединке за выход в финал турнира в Монте-Карло Лоренцо Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.
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