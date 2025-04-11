Стефанос Циципас опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас опубликовал пост после поражения от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

«Благодарен за ещё одну незабываемую неделю. Спасибо болельщикам за энергию, организаторам — за гостеприимство мирового уровня, а городу — за вечное обаяние. Подобные моменты напоминают мне, почему я так сильно люблю этот вид спорта. До следующего раза», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В поединке за выход в финал турнира в Монте-Карло Лоренцо Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.