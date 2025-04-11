Стефанос Циципас покинет топ-15 рейтинга ATP впервые с 2018 года

Восьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас покинет топ-15 рейтинга ATP на следующей неделе. Сегодня, 11 апреля, он потерпел поражение от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

Напомним, Циципас является действующим чемпионом соревнований в Монте-Карло. В текущем розыгрыше грек вылетел на стадии 1/4 финала, не сумев защитить чемпионские очки. Таким образом, 26-летний теннисист впервые с 2018 года покинет топ-15 мирового рейтинга.

В поединке за выход в финал турнира в Монте-Карло Лоренцо Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.