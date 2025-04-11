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Лоренцо Музетти добился уникального достижения на турнирах категории «Мастерс»

Лоренцо Музетти добился уникального достижения на турнирах категории «Мастерс»
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал первым игроком 2002 года рождения, вышедшим в полуфинал турнира категории «Мастерс».

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 17:35 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Сегодня, 11 апреля, в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло Музетти одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом из Греции (восьмой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

В матче за выход в финал соревнований в Монте-Карло Лоренцо Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Отметим, что Стефанос Циципас — действующий чемпион соревнований.

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