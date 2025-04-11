Алькарас повторил достижение Надаля и Джоковича после победы над Фисом в Монте-Карло
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал третьим теннисистом после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и 25-кратного победителя мэйджоров Новака Джоковича, которому удалось одержать 70 побед на турнирах категории «Мастерс».
Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
15
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Сегодня, 11 апреля, Алькарас одолел французского теннисиста 15-ю ракетку мира Артюра Фиса в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3 в пользу испанца.
Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 3:6, 4:6.
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