Алькарас повторил достижение Надаля и Джоковича после победы над Фисом в Монте-Карло

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал третьим теннисистом после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и 25-кратного победителя мэйджоров Новака Джоковича, которому удалось одержать 70 побед на турнирах категории «Мастерс».

Сегодня, 11 апреля, Алькарас одолел французского теннисиста 15-ю ракетку мира Артюра Фиса в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Счёт — 4:6, 7:5, 6:3 в пользу испанца.

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 3:6, 4:6.