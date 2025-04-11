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«Круг и палка». Даниил Медведев — о своих навыках в рисовании

«Круг и палка». Даниил Медведев — о своих навыках в рисовании
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своих творческих навыках. Чемпион US Open — 2021 признался, что не силён в рисовании.

«С детства я не умел рисовать. Если нужно было нарисовать человека — это был просто круг и палка. Две палки. Палка, ещё две палки — вот и всё, это человек для меня», — сказал Медведев на официальной странице ATP в социальной сети.

Ранее российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев нарисовали свои автопортреты. Все три российских спортсмена уже завершили выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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