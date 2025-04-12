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Динара Сафина: Жасмин Паолини будет работать c Марком Лопесом до конца грунтового сезона

Динара Сафина: Жасмин Паолини будет работать c Марком Лопесом до конца грунтового сезона
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Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира Динара Сафина сообщила, что олимпийская чемпионка в парном разряде итальянка Жасмин Паолини будет работать с испанским специалистом Марком Лопесом до конца грунтового сезона.

«Я говорила с Марком в Штутгарте. Их сотрудничество рассчитано до конца «Ролан Гаррос». Это пробный период», — приводит слова Сафиной «Больше!».

Отметим, что Марк Лопес также является олимпийским чемпионом 2016 года в парном разряде (с Рафаэлем Надалем), победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2016); победителем Итогового турнира ATP (2012) в парном разряде.

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