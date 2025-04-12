Стефанос Циципас назвал элемент игры, который подвёл его в матче с Музетти в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас оценил уровень своей игры после поражения от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

«Мне кажется, я мог показать гораздо больше. Я смазал удары с форхенда, при которых никогда не ошибался. Я был очень удивлён, когда видел, как мяч летит в аут или в сетку», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В поединке за выход в финал турнира в Монте-Карло Лоренцо Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.