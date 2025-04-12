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Борис Собкин назвал причины проблем Дианы Шнайдер в текущем сезоне

Борис Собкин назвал причины проблем Дианы Шнайдер в текущем сезоне
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о причинах проблем Дианы Шнайдер в нынешнем сезоне.

«Там две основные причины, как я могу судить. Они заключаются в том, что, во-первых, второй год в туре у всех очень тяжёлый. Мирра второй год в туре очень хорошо начала, но давайте посмотрим. Ещё только три месяца прошло. Но известно, что второй год, когда тебе надо уже что-то подтверждать, когда ты уже по этому кругу бежишь второй год, то проблемы возникают. У Дианы они просто возникли сразу. Вот это как бы одна причина. Я об этом говорил ещё в конце прошлого года. Предстоит непростой второй серьёзный год в туре. Это первое.

Вторая причина, на мой взгляд, что тоже немаловажно, что Диана осталась без тренера, а найти хорошего тренера не так легко. Вот с Игорем Андреевым это не получилось. Бывает такое. Не всегда всё получается. Начало года она провела без тренера, и это, на мой взгляд, тоже немаловажно. И предсезонную подготовку она проходила без тренера. Это тоже очень важно, когда всё закладывалось. Поэтому это вторая причина. Сейчас на грунтовый сезон она договорилась поработать с Динарой Сафиной. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет на «Чемпионате» сегодня, 12 апреля, в 10:00.
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