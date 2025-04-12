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Борис Собкин оценил уровень игры Карена Хачанова и его победу над Джоковичем

Борис Собкин оценил уровень игры Карена Хачанова и его победу над Джоковичем
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным на протяжении всей его карьеры, оценил уровень игры Карена Хачанова и значимость его победы на «Мастерсе» в Париже в 2018 году, где Карен в финале взял верх над Новаком Джоковичем.

«По мне, так он на очень высоком уровне. Давайте будем честными. Я не знаю, помните ли вы, а я очень хорошо помню. Джокович к финалу был травмирован, он был никакой. Поэтому там просто повезло. Надо быть честным. Карен – молодец. И даже такого Джоковича надо было постараться обыграть. Но по-хорошему, это было, так скажем, в значительной мере везение. Хотя я не умаляю заслуг Карена ни в коей мере.

Я считаю, что Карен играет достаточно стабильно, держит свой уровень, но продвижение вперёд не такое большое, как ему бы хотелось. Но он прибавляет в игре на самом деле. Не столь быстро, как, возможно, хотелось бы. Вот сейчас он в команду пригласил Женю Донского. Может быть, какая-то помощь тоже будет. Но я считаю, что у Карена как раз нет никаких провалов в игре. Просто ему и всем хотелось бы большего. Но он, так скажем, уровень держит. Я не могу сказать, что у Карена какие-то серьёзные проблемы в игре», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

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