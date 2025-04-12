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Борис Собкин: Мирра Андреева показывает не по годам зрелую вариативную игру

Борис Собкин: Мирра Андреева показывает не по годам зрелую вариативную игру
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался об игре Мирры Андреевой.

«Везение необходимо, это безусловно. Но в целом, как ты играешь – такие и результаты. Она очень зрелую игру показывает. Не по годам, так скажем, зрелую игру, вариативную.

И, самое главное, проблемы игроков, которые играют вариативно — когда у них много вариантов, они начинают задумываться, как продолжать розыгрыш. Зачастую очень трудно выбрать правильный вариант. И возникают большие проблемы – либо медленно принимаются решения, либо выбираются не те удары, принимаются неверные решения. Вот она при всей своей вариативности очень хорошо, грамотно принимала решения – что делать, как делать, когда делать. Вот это очень не по возрасту было.

Дай бог, чтобы вот это продолжалось, чтобы она взрослела естественно. Это никуда не денется. Она будет взрослеть, и чтобы не останавливалась на достигнутом — вот это самое главное», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на «Чемпионате».
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